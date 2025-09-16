От средата на октомври цените в хипермаркетите и пазарите скачат, но не заради еврото

Пиксабей

Последните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че инфлацията в България през август е 0,1% спрямо юли, но годишната инфлация се увеличава с над 5%.

Най-голямо поскъпване се наблюдава при съобщенията, застраховките и административните такси. Ръст на цените има и при ресторантите, хотелите, алкохола, тютюневите изделия, здравеопазването, храните, образованието и жилищното обзавеждане.

В същото време, дрехите и обувките, както и транспортът, са поевтинели.

Според статистиката, докато годишната инфлация е малко над 5%, средната работна заплата за същия период е нараснала с 12%. Икономистите обаче предупреждават, че всички, чиито доходи не са се увеличили с поне 5%, губят покупателна способност.

За много домакинства, като това на Кристина Хаджийска, инфлацията се усеща по-силно от официалната статистика. Пред bTV тя споделя, че най-големият разход е за храна и сметки, и че цените се покачват със стотинки всеки месец.

Икономистът Стоян Панчев посочва, че макар да има индексация на пенсиите и някои заплати, голяма част от хората не успяват да компенсират поскъпването. Според него, свиването на водещи икономики в ЕС ще се отрази на българския износ и производство, което ще забави ръста на доходите у нас.

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата съобщават, че няма резки промени в цените на основните продукти от потребителската кошница. По техни данни, тя струва 96 лева, с два лева по-малко отпреди седмица.

Въпреки това, експертите предупреждават, че след средата на октомври се очаква поскъпване на храните, тъй като свежата продукция от сезона ще намалее. Прогнозите са инфлацията да продължи леко да расте, докато ръстът на доходите ще се забавя.

