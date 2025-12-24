От таксито: Спирането на булеварди и на места със забранителни знаци е нарушение

Снимка: Булфото

Много клиенти очакват да бъдат оставени точно пред входа на адреса си. Законът обаче не прави изключения за такситата, те са като всички останали автомобили и са длъжни да спазват правилата за движение, престой и паркиране. Това припомни таксиметровият шофьор Петър Милушев в рубриката на Радио Варна "Такси".

Спирането на булеварди с интензивен трафик или на места със забранителни знаци е нарушение, независимо дали клиентът е в колата, напомни той.

Петър Милушев даде съвсем пресен пример - клиент настоява да бъде оставен на бул. "Мария Луиза", на място със забранен престой.

След обяснение от негова страна, пътникът проява разбиране и слиза на близка улица, на кратко разстояние до адреса му

Това е разумното решение, и за движението, и за безопасността, подчерта Милушев.

Този проблем е по-изоствен на натоварени булеварди като "Цар Освободител", особено в близост до светофари и кръстовища, каза Милушев.

Спирането на подобни места не само е забранено, но и крие реален риск от пътнотранспортни произшествия. Ако спра на 5 метра преди светофар и някой реши да мине бързо на зелено, последствията могат да са тежки, обясни таксиметровият шофьор.

Таксиметровите водачи често са санкционирани именно заради подобни спирания - дори когато клиентът е още в автомобила и слизането отнема секунди.

Милушев споделя, че е бил глобяван неведнъж, включително и през нощта, докато е изчаквал клиенти на обозначени, но проблемни места. По думите на Петър Милушев повечето клиенти проявяват разбиране и сами предлагат да бъдат оставени на удобно и безопасно място в близост до адреса си.

