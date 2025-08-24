От тази седмица влиза в сила промяна за имотите в кадастъра

Пиксабей

От тази седмица Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) ще има непрекъснат достъп до информационната система на Имотния регистър. Това нововъведение е резултат от среща между ръководствата на двете институции и цели да ускори обработката на документите, подобрявайки качеството и сигурността на услугите за гражданите и бизнеса.

Всички сделки с недвижими имоти, регистрирани в Агенцията по вписванията, ще преминават през кадастъра, който отразява границите и характеристиките на имотите, съобразно правото на собственост, информираха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Новият достъп ще позволява на АГКК да проверява представените от заявителите документи за собственост преди вписването на изменения в кадастралния регистър, като временна мярка до интегрирането на имотния регистър и установяването на двустранна свързаност с кадастралния.

„Това е резултат от усилията и постоянната колаборация с Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието.

Реалният достъп до Имотния регистър е същественият междинен етап, който ще покачи сигурността на имотния пазар дори преди окончателното внедряване на Имотния регистър в целия му обхват.

Трябва да се има предвид, че тази мярка ще увеличи натоварването на нашите специалисти на терен, които основно отговарят за поддържането на актуалността на кадастралната карта”, каза изпълнителният директор на АГКК инж. Георги Георгиев.

Според него, тази мярка е важен етап към изграждането на пълната двустранна връзка между Имотния регистър и кадастралната карта, както е предвидено в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Тази иновация идва в момент, когато Агенцията по вписванията отчита рекорден брой сделки с недвижими имоти – над 66 800 за първото полугодие на 2025 г.

С нарастващата активност, сигурността и точността на записите в кадастралните регистри остават приоритет за двете институции. АГКК се ангажира да продължи да работи активно за обновяване на системите и свързването на регистрите за защита на правата на собственост.

„В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките е стабилен, с над 21 000 акта вписани за юни и юли”, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев в публикация във Фейсбук преди седмица.

Той допълни, че ръст на сделките се наблюдава само в София, докато в останалите големи градове активността остава на обичайното ниво.

Георгиев добави още, че се очаква до края на 2025 г. да бъде постигнат рекорд на вписани сделки, какъвто е нямало през последните 20 години от съществуването на Агенцията по вписванията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!