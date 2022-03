От тв Звезда стана сигурно, че Русия е използвала вакуумна бомба в Украйна, която уврежда белите дробове на хората

Кадър МО Великобритания

Британското министерство на отбраната обяви, че Москва е признала за употребата на “увреждащи белия дроб” оръжия, каквото е вакуумната бомба.

Вече е сигурно, че Русия е употребила в Украйна термобарично оръжие, познато още като вакуумна бомба, потвърждавайки разпространените съобщения за това. Британското министерство на отбраната обяви, че Москва е признала за употребата на “увреждащи белия дроб” оръжия, каквото е вакуумната бомба, съобщава Bg-voice.bg.



Вестник “Украинская правда” също съобщи, че руският артилерист сержант Сергей Губарев е казал пред държавна телевизия, че е употребил такова оръжие. Информацията идва от излъчвания на “Звезда” – руска национална телевизия, управлявана от министерството на отбраната.



Губарев е използвал оръжието на 4-ти март в района на Чернигов, съобщи “Правда”. Градът се намира на 130 км от Киев и обект на тежки бомбардировки и артилерийски обстрел.



В деня преди да бъде пусната бомбата, 47 цивилни загинаха там, докато чакаха на опашка за хляб.



Термобарични или горивно-въздушни боеприпаси развиват изключително висока температура. Повечето обичайни взривни устройства използват смесица от гориво и окислител, за да предизвикат експлозия, докато вакуумните бомби са пълни почти изцяло със запалително вещество и използват като окислител кислорода във въздуха.



Термобаричното оръжие се състои от два експлозивни заряда. След като бомбата бъде пусната от самолет или изстреляна като снаряд, бързо се задейства механизъм, който детонира първия заряд на определена височина. При тази детонация във въздуха се разпръсква голямо количество летлива течност или фин прах, които се смесват с атмосферния кислород. След като облакът от въпросното вещество се разшири достатъчно, се задейства вторият по-мощен експлозивен заряд, който го възпламенява и така се получава изключително мощна експлозия.



След тях има огромни разрушения. Руснаците използват ракети с такъв заряд, изстрелвани от устройство, конструирано още по съветско време.



Пентагонът остава все още резервиран по отношение на употребата на вакуумни бомби от Русия, като обяви, че все още не може да потвърди сведенията.

След първата седмица на войната Украйна упреква Русия, че в нападенията си над страната е използвала вакуумна бомба.



Според международните закони вакуумните бомби на са незаконни, но не може да се ползват по военни цели, ако има възможност в обсега им да попаднат и цивилни.

Най -мощната вакуумна бомба, наречена „Папата на всички бомби“, принадлежи на Русия. Тестовете й през 2007 г. показаха, че един такъв боеприпас е в състояние напълно да унищожи добре укрепени конструкции в радиус от 300 m, а такива обекти като обикновени жилищни сгради са се срутили на разстояние 1 km от епицентъра на експлозията. Освен това руските инженери са адаптирали термобаричните боеприпаси за РСЗО.

Така се ражда системата ТОС-1A "Солнцепек", която западните експерти наричат ​​"най-страшното оръжие на Путин".

На 3 март т.г. Франк Зауер от Университета на Бундесвера обяснява: "Въз основа на кадрите от Украйна аз смятам, че е възможно там да са били използвани горивно-въздуши боеприпаси. Само въз основа на наличния видеоматериал обаче това не може да се твърди с абсолютна сигурност."

Сходно бе тогава мнението и на военния експерт Густав Гресел: "Според мен подобна разрушителна сила няма никое друго оръжие, освен ядреното." И уточнява, че единствената друга възможност е боеприпасът да е взривил някакви други експлозиви. "В такъв случай обаче щеше да последва серия от експлозии", уточнява Гресел.

Вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" предупреждава, че в средите на западни тайни служби има съмнения дали става дума за вакуумна бомба.

Ако обаче твърдението, че е била използвана именно такава бомба, се потвърди, тогава ще имаме налице военно престъпление, срещу което Украйна може да води процес.

"Притежаването на такива оръжейни системи не е забранено. Но използването им в гъсто населени райони е военно престъпление, защото това оръжие има опустошителен ефект", обяснява Франк Зауер.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD