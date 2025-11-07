От утре до 14 ноември променят движението по участъци от АМ "Струма"

снимка: АПИ

От утре - 8 ноември, до 14 ноември за изпълнението на дейности, свързани с почистване на облицовани окопи и премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. в отсечката между 10-и и 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"

За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът ще преминава в свободните ленти. С реализиране на планираните поддържащи работи ще се подобри отводняването на трасето през зимните месеци.

От 10 ноември /понеделник/ до 14 ноември /петък/, между 8 ч. и 16 ч. ще се работи по подобряване на отводняването и в участъка между км 0 и 10-и км на автомагистралата на територията на Софийска област. При изпълнението на дейностите и в двете посоки ще бъде ограничено движението в аварийната и изпреварващата лента, а превозните средства ще преминават в активната лента.

