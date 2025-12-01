От утре до 5 декември променят движението по част от АМ "Струма"

снимка: АПИ

От утре - 2 декември, до 5 декември /петък/ ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от АМ „Струма“ в област Перник, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ в следващите дни между 08:00 ч. и 16:00 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

