От утре до понеделник спират движението в изпреварващите ленти в участък на "Тракия"

снимка: АПИ

Утре - 25 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ „Тракия“, в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!