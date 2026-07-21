От утре променят движението по участък на АМ "Тракия"

снимка: АПИ

От утре - 22 юли до 24 юли, както и на 27 юли /понеделник/, от 8 ч. до 15 ч. временно ще се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в платното за София, съобщават от Агенция "Пътна инфарструктура". Причината за промяната е премахване на крайпътна растителност в участъка между 78-и и 61-и км на магистралата в област Пазарджик.

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

Редактор "Екип на Петел",

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