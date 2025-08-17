От утре влизат ограничения по магистрала “Струма“

снимка Булфото

От 18 до 21 август движението в посока Благоевград между 37-и и 56-и км на АМ „Струма“ поетапно ще е в активната лента. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане

От 18 август /понеделник/ до 21 август /четвъртък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока Благоевград от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

От 18 август до 22 август ще се променя организацията на движение и по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км в посока Радомир, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, пише struma.bg.

