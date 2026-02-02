От варненската полиция: Пътят край Старо Оряхово е отворен. Шофирайте внимателно!

Снимка: ОД на МВР - Варна

Близо 8 часа по-късно вече може да се преминава по пътя Варна - Бургас в района на тежката катастрофа със загинали. "Във връзка с пътнотранспортното произшествие уведомяваме, че движението в района на село Старо Оряхово е възстановено и пътният участък е отворен за движение в двете посоки". Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Шофирайте внимателно, добавят още оттам.

Припомняме, че при тежката челна катастрофа между микробус и лек автомобил с полска регистрация по-рано днес загинаха двама души - 44-годишният шофьор и 35-годишен пътник - и двамата от Варна, български граждани.

Третият пътуващ в автомобила е 25-годишен мъж, жител на Варненска област, който е с фрактура на лумбален прешлен.

Шофьорът на микробуса е с фрактура на ключицата.

Все още няма подробности как точно се е стигнало до челния сблъсък.

