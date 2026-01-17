От варненската полиция: Внимавайте в района на Спортна зала
кадър: МВР Варна
За опасен пътен участък сигнализира полицията във Варна.
Ето какво съобщиха те късно снощи:
"ВиК авария в района на бул. „Княз Борис“ – Спортна зала.
По пътното платно има вода и при температура около -4°C има реален риск от заледяване.
На място има екипи на Пътна полиция. Призоваваме водачите на МПС да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на служителите."
