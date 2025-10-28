От варненската полиция обясняват какво е ИЕПС

Снимка: Булфото

От ОД на МВР - Варна обясняват какво е ИЕПС и кои превозни средства попадат под забраната за управление от лица под 16 години.

Ето какво според полицията в морската столица е добре да знаете:

Съгласно §6, т.18б от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата:

„Индивидуално електрическо превозно средство е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, но ненадвишаваща 25 км/ч, без или с място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 мм, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 мм, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг.

Важно е да знаете какво НЕ е ИЕПС:

Не са ИЕПС електрическите велосипеди – те имат педали и се задвижват основно с мускулна сила, като електрическият двигател само подпомага движението.

Не са ИЕПС мотопедите с електрически двигател – за тях се прилагат изискванията, валидни за моторните превозни средства.

Не са ИЕПС инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

Забранено е управлението на ИЕПС от лица под 16 години!

При установяване на нарушение от непълнолетни под 16 години административнонаказателна отговорност носят родителите или настойниците, които са допуснали управлението.

Въвеждането на тези правила има превантивна цел – да се гарантира безопасността на водачите, пешеходците и всички участници в движението.

Пътната култура и отговорното поведение при ползване на ИЕПС са от ключово значение за избягване на инциденти, особено сред подрастващите.

ОД на МВР – Варна напомня:

Спазването на правилата за движение по пътищата спасява животи.

Безопасността на пътя е обща отговорност!

