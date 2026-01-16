От варненската полиция предупреждават за "черен лед" по пътищата

Кадър ОД на МВР - Варна

Поради понижените температури и снеговалежите на територията на област Варна движението се осъществява при зимна обстановка. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица. Информацията е към 7,30 ч. тази сутрин.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В отделни пътни участъци е възможно образуване на „черен лед“, особено в ранните сутрешни часове, добавят още от полицията.

От ОД на МВР - Варна апелират водачите да управляват моторните си превозни средства със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да бъдат подготвени за зимни условия.

Екипи на „Пътна полиция“ следят обстановката. Шофирайте внимателно и отговорно, добавят от полицията.

