От януари до октомври: 7600 случая на пияни шофьори

снимка МВР

От 1 януари до 13 октомври при проверките на Пътната полиция са установени над 7600 случаи на употребили алкохол водачи и над 2400 случаи на употреба на наркотични вещества. При проведената последна акция на полицията не са установени случаи на употреба на алкохоли наркотици от водачите на автобуси, предаде БНР. От Конфедерацията на автобусните превозвачи обясняват, че преди тръгване на път се извършва предпътен технически преглед на превозните средства, също и предпътен медицински преглед на водачите.

Един от поставените акценти при проверките на Пътната полиция е за употреба на алкохол и наркотици от шофьорите, казва главен инспектор Лъчезар Близнаков от “Пътната полиция” при Главна дирекция “Национална полиция”.

"От 1 януари до 13 октомври тази година случаите са над 7600, които сме констатирали за употреба на алкохол, тези за наркотични вещества са над 2400 за същия период. Хубавото е, че при водачите на автобуси не установяваме, даже мога смело да кажа, че установените случаи са много по-малко. Много са негативните последици, но най-тежките са живота и здравето на хората, които се застрашават с тези деяния".

Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи обясни за безопасността на пътя. Преди тръгване на път се извършва предпътен технически преглед на превозните средства, а също и предпътен медицински преглед на водачите.

"Ежедневно преди пътуване се осъществява предпътен технически преглед на самото превозно средство. Извършват се съответно проверки за алкохол на водачите, които са на работа в съответния ден".

Отнемането на автомобили като наказателна мярка продължава и тя дава резултат, каза още главен инспектор Лъчезар Близнаков.

"Знаете, че такава проверки се извършват в цялата страна. Те са основен акцент в контролната дейност, която изпълняват полицейските служители. Дори и при най-малкото съмнение за употреба на алкохол и наркотични вещества, водачите се изпробват по съответния начин. Да не се качваме в превозно средство след употреба на алкохоли наркотични вещества. Много, много съвестно апелирам към това", коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!