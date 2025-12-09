От януари нова пътна карта за пенсиите: Вдигнаха се с 500 лева

Пиксабей

През януари представят пътната карта за пенсионната система - няма да пипат възрастта

През последните години пенсиите у нас растат с много бърз темп, а като процент успяваме да надминем поне половината от страните в ЕС. Това сочи изчисление за последните 6 години в навечерието на рестартираната бюджетна процедура, пише 24 часа.

През 2020 г. средната пенсия у нас е 393,34 лв., а днес тя е 911,02 лв. - увеличението е с 518 лв. , или 131,8%.

