Отбелязваме Бабинден

Булфото

Днес по стар стил е Бабинден. На днешния ден празнуват професионалистите в родилната помощ - лекари и акушерки, а родилките изказват благодарност и признание за проявените грижи и всеотдайност.

В миналото този празник е бил посветен на "бабите", които са изпълнявали ролята на акушерка при раждането на децата. Но към днешна дата това е празникът на всички баби и събиранията на него са с развлекателен характер.

Един от основните обичаи на Бабинден е свързан с обредното поливане на бабата. За целта майките с деца от 1 до 3 години я посещават у дома, но преди това отиват на чешмата преди изгрев слънце, за да налеят вода. Заедно с менчето с водата, сапун и нов пешкир, майките отиват в дома на бабата-акушерка. Според народния обичай бабата трябва да измие ръцете си с водата и сапуна до плодно дръвче в двора, за да е плодородна годината и да се раждат много бебета. След това майката слага пешкира на рамото на бабата, а тя подслушава ръцете си в полата на майката, за да роди лесно следващото си дете. Бабата връзва на китката на детето усукан червен и бял конец заедно със сребърна монета, след което измива лицето му. Вярва се, че на този ден, водата, с която бабата-акушерка мие лицето на детето, е лечебна, пише "Фокус".

Бабинден по стар стил и Деня на родилната помощ е празник за близо 3900 акушерки и повече от 1500 АГ специалисти у нас. С тяхна помощ през миналата година са се родили 48 000 бебета, като броят им намалява спрямо предходните две години, предаде БНР.

С около 1000 момчета повече, отколкото момичета, се раждат у нас за година – такава е тенденцията за последните три години. Най-рано раждат жените в област Ямбол – средно на 22,5 години, а най-късно – в София-град, където средната възраст е близо 31 години, показват данни на здравноинформационната система. Близо една трета от всички бебета се раждат в столицата, а най-малко – в област Видин.

По случай Бабинден началникът на клиниката по неонатология в Майчин дом доц. Лилия Вакрилова отправи следното послание:

"Да има повече здрави бебета. На родителите, които все пак са родили недоносени бебета и деца с проблеми - да имат повече вяра, както в екипа, така и в себе си".

През миналата година у нас са се родили 416 двойки близнаци.

