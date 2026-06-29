Отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата

снимка: МВР

Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва днес. По този повод Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организира специална програма, която ще се проведе от 10:00 до 16:00 ч. на площад „Света Неделя“ в София. В събитието ще се включи и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Събитието ще събере представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Посетителите ще могат да наблюдават демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, да участват в беседи и образователни инициативи, да се срещнат с екипи на службите за контрол, спешна помощ и защита на населението, както и да се включат в занимания за най-малките, предаде БТА.

Специално внимание ще бъде отделено на децата – най-силният мотив да бъдем по-внимателни, по-търпеливи и по-отговорни. Те ще научат важни уроци за безопасността на движението, а възрастните ще си припомнят колко значим е личният им пример.

Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя – способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона.

Редактор "Екип на Петел",

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