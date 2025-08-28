Отбелязваме Голяма Богородица по стар стил днес

Снимка: Булфото

На 28 август по стар стил църквата отбелязва Голяма Богородица или Успение Богородично, Успение на Пресвета Богородица.

На този ден освен имениците, празнуват и жените, които се молят на светицата да благослови семействата им и да дава здраве на децата им. Бездетните принасят курбан с молба за майчинство.

В църковните писания, стигнали до наши дни, се разказва историята за смъртта на Богородица на 64 годишна възраст. Молейки се един ден в Елеонската гора, пред нея се явил Архангел Гавраиил, който ѝ носел райско (палмово) клонче и вестта за нейното въведение в Божието царство, което ще се състои след 3 дни.

С голяма радост приела Божията майка тази вест, че най-после нейното желание да се възвеси в небесното царство и бъде заедно със своя син, ще се изпълни. В деня на нейното успение по нейна молба се явили всички апостоли с изключение на един, Тома. Той дошъл след нейната смърт.

Тя помолила никой да не скърби за нея, защото тя е щастлива и готова да поеме по отредения ѝ път. На самия ден на нейната смърт се явил и Господ Исус Христос заедно с ангелите и светците, за да я отведе със себе си.

