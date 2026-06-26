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Отбелязваме Международния ден за борба с наркоманията

26.06.2026 / 02:00 0

На 26 юни за първи път се отбелязва обявеният от ООН Ден за борба с наркоманията, пише Imenata.com.

Датата е приета от Общото събрание на ООН през 1987 г. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

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