Отбелязваме Световния ден на първата помощ

Днес е Световният ден на първата помощ. Той се отбелязва от 2000 г. през втората събота на септември по предложение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, отначало като Европейски ден на първата помощ, а от 2003 г.- като Световен ден на първата помощ в знак на признание към приноса на доброволците от Червения кръст и Червения полумесец, които спасяват човешки живот, без да правят разлика между хората по пол, етническа принадлежност, раса, възраст или образование, сочи информация на отдел "Справочна" на БТА.

В България се чества от 2003 г. . Мотото за 2025 г. е свързано със спасяването на животи в променящия се климат, като акцентът е върху връзката между първата помощ и изменението на климата, а кампанията е насочена към това как екстремните метеорологични и екологични промени оформят начина, по който се подготвят и реагират хората при извънредни ситуации.

Столичната организация на Българския Червен кръст ще отбележи деня в София, където от 10:30 часа в специално обособени пунктове в градинката на НДК до кино "Кабана" своите дейности ще представят доброволците на Български Младежки Червен кръст - София и Младежкия авариен екип.

Гостите на събитието ще могат да се запознаят с техники за реакция при различни леки и животозастрашаващи състояния, да усетят въздействието на алкохола върху сетивата чрез „алкохолни очила“, да рисуват и да се включат в играта „Не се сърди, човече“. Предвидена е и симулация за оказване на първа помощ при инцидент между велосипедист и пешеходец.

Изложба на плакати „Оказване на първа помощ" ще даде възможност до 19 септември на софиянци и гостите на града да погледнат на първата помощ през креативния поглед на студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ на Национална художествена академия - София и Филиал-Бургас. Експозицията се представя, освен благодарение на БЧК и Художествената академия, и със съдействието и на Столичната община.

В 12:00 ч. се предвижда всички присъстващи да се хванат за ръце и да направят традиционната за този ден "жива верига на първата помощ". Така те ще изразят своята признателност и уважение към всички доброволци и хора, които са били обучени да оказват първа помощ и са помогнали при спешни инциденти или са се включили в различни хуманитарни програми.

