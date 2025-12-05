Отбелязваме последна суперлуна за годината

Кадър България он ер, архив

Небето над България и въобще над Северното полукълбо ще бъде озарено от впечатляващото явление — Студената Луна за 2025 г., която съвпада със суперлуна и е последната за годината.

Традиционно наречено Cold Moon, това пълнолуние се появява през декември, когато нощите са най-дълги и студени, а светлината на Луната се отразява най-добре върху зимните пейзажи.

Луната ще достигне една от най-близките дистанции до Земята за 2025 г. (приблизително 357 000 км), което я прави по-внушителна от обичайното пълнолуние и я превръща в истинско зрелище на нощното небе, предава Бтв.

Това пълнолуние носи и символика – името Cold Moon е свързано с началото на зимата и по‑хладното време, напомняйки за сезонните промени и дългите зимни нощи.

Дори ако облачността покрие небето тази вечер, Луната ще остане почти пълна и през следващата нощ на – 5 срещу 6 декември, давайки втори шанс на любителите на звездното небе да се насладят на последната суперлуна за годината.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!