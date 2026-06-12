Отбелязват Деня на бащата във Варна в събота

Снимка: Пиксабей

На 13 юни (събота) от 10:00 до 17:30 часа с вход свободен, много атракции и изненади във Военноморския музей ще се проведе традиционното събитие Денят на бащата.

Специален гост на празника ще бъде варненският мореплавател Павлин Надворни, който ще разкаже за своето самотно околосветско плаване през Нос Хорн и за предизвикателствата на живота в открито море, посочва Радио Варна. Семейната публика ще има възможност да се докосне и до историята на първата българска самотна обиколка на Земята чрез разказа на Иван Георгиев за постижението на неговия баща кап. Георги Георгиев.

Любителите на морските приключения ще могат да се включат в истинско ветроходно училище, да изпробват тренажор на лодка тип "Оптимист", да научат повече за ориентацията и навигацията в морето и да усвоят основни моряшки възли. Любознателните малчугани ще се потопят в света на роботиката, програмирането и дигиталните технологии, а чрез 3D игри за баланс екип от млади учени ще представи по достъпен начин иновации в морската медицина, симулиращи екстремни преживявания като шофиране, сноуборд и сърф.

Изкушенията на творческите ателиета включват детска архитектурна работилница, среща с изкуството на ръчното тъкане, декорация с жив скандинавски мъх, оригами, сръчни и креативни превъплъщения от разнородни материали, майсторски клас по рисуване и още артистични предизвикателства за малки и големи. Гостите ще могат да научат и основни умения за първа помощ, а през целия ден ще ги очакват още много изненади, съобщават от пресцентъра на Военноморския музей във Варна.

ДЕН НА БАЩАТА ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

10:00 – 17:30 ч. – ПЪРВИ СТЪПКИ ВЪВ ВЕТРОХОДСТВОТО

10:00 – 17:30 ч. – ПРОГРАМИРАНЕ И РОБОТИКА

10:30 – 17:30 ч. – ПРЕЗАРЕДИ ЗА ТОНУС И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

10:00 – 17:00 ч. – АТЕЛИЕ ЗА ВЪЛШЕБСТВА

10:00 – 16:00 ч. – ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ И АЛГОРИТМИ

10:00 – 16:00 ч. – СВЕТЪТ НА ОРИГАМИ

10:00 – 14:00 ч. – КАК ДА ОКАЖЕМ ПЪРВА ДО ЛЕКАРСКА ПОМОЩ

10:00 – 13:00 ч. – ИЗКУСТВО И ДЕКОРАЦИЯ ОТ ЖИВ СКАНДИНАВСКИ МЪХ

10:30 – 13:00 ч. – ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ

10:00 – 11:00 ч. – ПОКОРИТЕЛЯТ НА НОС ХОРН: Павлин Надворни за неговата околосветска обиколка и волята да надвиеш океана;

12:00 – 14:30 ч. – 3Д СОФТУЕР С ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ЗА БАЛАНС – ЕКСТРЕМНО ШОФИРАНЕ, СНОУБОРД И СЪРФ

13:30 – 15:30 ч. – МОРСКИ СПОМЕНИ В РАМКА – творческо ателие на Военноморския музей;

14:00 – 17:00 ч. – ДА ВГРАДИМ МОРСКИ НИШКИ НА СТАНА

15:00 – 17:30 ч. – ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА

16:00 – 16:30 – ИСТОРИЯТА НА ОКОЛОСВЕТСКОТО ПЛАВАНЕ НА КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ с Фондация „Кор Кароли“ и сина на големия български мореплавател Иван Георгиев

Денят на бащата ще бъде отбелязан и в Парк-музей "Владислав Варненчик", който ще бъде с вход свободен от 10:00 до 17:30 ч. на 13 юни, събота. Пространството на музея ще се превърне в зона за приключения, игри и творчество за цялото семейство.

Посетителите ще имат възможност да се включат в разнообразни предизвикателства сред природата, спортни демонстрации, рицарска куест мисия и логически игри. Децата ще могат да влязат в ролята на истински огнеборци и да разгледат отблизо пожарен автомобил. Любителите на спорта ще се запознаят с философията и техниките на айкидото, а сръчните малки майстори и техните родители ще работят рамо до рамо с професионално оборудване. Децата ще се запознаят с последните новости от света на роботиката и програмирането, творчески работилници, моделиране с глина, приказки и образователни занимания, които развиват въображението и желанието за нови знания.

ДЕН НА БАЩАТА В ПАРК-МУЗЕЙ "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"

10:00 – 17:30 ч. – МОДЕЛИРАЙ С ГЛИНА И ЧУЙ ПРИКАЗКА

10:00 – 17:30 ч. – ИГРАЙ, УЧИ И ТВОРИ

10:00 – 17:30 ч. – ПРИКЛЮЧЕНСТВАЙ СМЕЛО СРЕД ПРИРОДАТА

10:00 – 17:30 ч. – ПРОГРАМИРАНЕ И РОБОТИКА

10:30 – 17:30 ч. – ПРЕЗАРЕДИ ЗА ТОНУС И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

10:00 – 17:30 ч. – ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ

10:00 – 16:00 ч. – МАЙСТОРСКО УЧИЛИЩЕ

10:00 – 14:00 ч. – СКАУТСКИ ИГРИ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

10:00 – 13:00 ч. – СТАНИ ОГНЕБОРЕЦ

10:00 – 12:00 ч. – ПОЛИЦЕЙСКАТА ПРОФЕСИЯ ОТБЛИЗО

10:00 – 12:00 ч. – ТРЕНИРАЙ СЕБЕ СИ

10:00 – 12:00 ч. – РИЦАРСКИ МИСТЕРИИ

10:30 – 16:30 ч. – ПРИКАЗНО АТЕЛИЕ „ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА”

Редактор "Екип на Петел",

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