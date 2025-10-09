Отблъсна Шермин и Виктория от себе си на женското парти

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Един от тримата мъже, които нахлуха на женското парти в "Ергенът: Любов на рая", опита да впечатли Ана-Шермин и Виктория. Радослав се представи за всестранно развита личност и обяви, че е наясно какво може да предложи на жените, но засега не иска още да се разкрива.

За себе си каза, че е поет и пише много. Завършил е за треньор и учител, изкарал е курсове за масажи и фризьор, а сега е фитнесинструктор. Радо е работил също като крупие и шеф в дискотека, разнасял е пици и е съсобственик с брат си в заведение.

Тази негова презентация обаче не само, че не привлече вниманието на двете дами, но и категорично ги отблъсна.

Вики уточни, че Радо не й направил добро впечатление и не смята да се занимава с него, а Шермин сподели нейното мнение.

Не мен ми е нужно много кратко време да разбера дали нещо е мое или не. Тук разбрах, че не съм в мои води и не искам да комуникирам с човека отстреща. Да не говорим, че самото му говорене не ми хареса, както и външния му вид, призна в романтичното риалити по бТВ моделът.

