Отборът на Бетис кацна на летище “Варна”

Отборът на Бетис кацна с редовен полет от Севиля на летище “Варна” около 20:45 часа. На аерогарата испанците, които утре ще се изправят срещу Лудогорец, бяха посрещнати от множество фенове с фланелки на испанския клуб и националния отбор, сред които и култовият фен от Пловдив Стефчо Автографа.

Разбира се, основната мисия на запалянковците бе да се щракнат за спомен и вземат автографи от треньора Мануел Пелегрини, звездите на гостите, между които Антони, Рикардо Родригес, Ектор Белерин, Софиан Амрабат и Пабло Форналс.

Играчите бяха във видимо добро настроение и с усмивка разменяха реплики с привържениците. Личен рекорд отбеляза семейство Ахмедови - баща и двама синове, които прибавиха към своята невероятна колекция пореден брой снимки с играчите на Бетис, предаде Спортал.

Много интересна ситуация се получи с мароканския национал Софиан Амрабат. При появата му той бе посрещнат от Гюркан Ахмедов с поздрава "Селям Алейкум". Това предизвика усмивки и приятелски разговор с една от звездите на отбора. В обектива на камерата колоритното семейство е запечатало повече от 7000 снимки с представители на шоубизнеса и известни спортисти от България и чужбина. Следващата стъпка пред тях е кандидатстване за рекордите на “Гинес”.

