Отборът на Ботев Враца е претърпял лек инцидент на път за София
Снимка: Булфото, архив
Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.
В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата, предава БТА.
„Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни.
След осигуряване на резервен автобус отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София“, съобщиха от Ботев Враца на своята страница в социалните мрежи.
