Отборът на Световните звезди победи българските легенди в „Мача на надеждата“

Снимка: Булфото

Отборът на Световните звезди победи с 4:3 състава на българските легенди в "Мача на Надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров и игран на стадион "Лазур" в Бургас, предава БТА. Събраните средства от мача ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

На събитието присъстваха президентът Илияна Йотова и министърът на спорта Енчо Керязов.

В седмата минута на благотворителния шоу двубой, игран пред над 13 000 зрители, Якубу Айегбени откри резултата в полза на Световните звезди, а в 20-ата минута Дейвид Бентли получи подаване зад защитата и също се разписа във вратата, пазена от Здравко Здравков.

Българските легенди се върнаха в мача след попадение на Мариян Христов в 36-ата минута, който се разписа с прехвърлящ шут.

По-малко от 60 секунди след това Марк Олбрайтън възстанови преднината от две попадения за Световните звезди. Нападателят излезе сам срещу Здравков, ударът му срещна гредата, а бившият футболист на Лестър се разписа на празна врата при добавката.

След почивката българските легенди намалиха изоставането си в 58-мата минута. Директорът в ЦСКА Михаил Александров центрира към Димитър Бербатов, който също отбеляза във вратата на гостите.

Две минути преди края на двубоя България успя да изравни след гол от дузпа на Стойко Сакалиев.

Световните звезди отново върнаха своя аванс. Били Уингроув с параболичен удар от центъра оформи крайния резултат 4:3.

Съставите

България: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши)

Световни звезди: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюарт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли (Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Теодор Салпаров, Владислав Величков, Христо Георгиев, Кристиян Петров, Юлиан Костов, Ивет Лалова)

Редактор "Екип на Петел",

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