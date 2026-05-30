Отборът на българин се завърна в италианската Серия "А"

Колаж: ФК Монца, Фейсбук

Български футболист отново ще играе в италианската Серия "А|".

Националът ни Валентин Антов и неговият Монца се завърнаха в елита на Ботуша, след като спечелиха финалния плейоф срещу Катандзаро, благодарение на много любопино правило, което важи в Серия B, пише Dsport .

Мачът на стадион „Бриантео“ в Монца завърши 2:0 за гостите от Катандзаро, които стиганаха до попадения чрез Фелипе Джак в 39-ата и Руджеро Фрозинини в 78-ата минути. По този начин общият резултат от двата мача стана 2:0 след успеха на Монца в първата среща.

Реваншът във финалния плейоф обаче не влезе в продължение или дузпи, въпреки че имаше равенство в общия резултат, като дори неважащото вече правило за голове на чужд терен нямаше как да наклони везните в някоя посока.

Вместо това, изходът на срещата бе решен благодарение на нещо, случило се няколко седмици по-рано, а именно – краят на редовния сезон в Серия B.

В крайното класиране Монца завърши трети със 76 точки, а Катандзаро – пети с 59. По този начин „бианкоросите“ спечелиха промоция, тъй като във финалния плейоф на Серия B не се играят продължения и дузпи при евентуално равенство след двата мача, а успехът и съответно класиране за елита на Италия получава отборът, завършил по-напред в редовния сезон на Серия B.

Така през следващия сезон Вальо Антов, който влезе в 74-ата минута на реванша с Катандзаро и получи жълт картон в добавеното време, и неговият Монца ще бъдат част от Серия А.

