Отчетена е силна радиационна буря в Космоса

Мощен поток от слънчева енергия наскоро достигна Земята (19 януари), озарявайки небето с впечатляващи полярни сияния и причинявайки краткотрайни смущения в работата на някои сателити.

Учените определят явлението като рядка и силна радиационна буря в Космоса, която отново показва колко пряко слънчевата активност може да влияе върху технологиите, авиацията и комуникациите на нашата планета.

Слънчевата радиационна буря възниква, когато Слънцето изхвърли поток от високоенергийни електрически заредени частици – основно протони и електрони – по време на слънчеви изригвания или коронални масови изхвърляния.

Тези частици се движат почти със скоростта на светлината и могат да достигнат Земята само за няколко часа, пише The Sunday Guardian, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Учените класифицират бурите по S-скала – от S1 до S5. Последната буря достигна ниво S4, което не е наблюдавано от т.нар. "Хелоуински слънчеви бури" през 2003 г.

Подобни силни събития са сравнително редки и обикновено съвпадат с пика на 11-годишния слънчев цикъл.

Слънчевите бури влияят върху магнитосферата на планетата. Те могат да нарушат сателитни и комуникационни сигнали, а при екстремни случаи – да повредят електропреносни мрежи.

През 2003 г., например, Швеция преживя мащабни прекъсвания на електрозахранването, а в Южна Африка бяха повредени трансформатори.

Днес защитата срещу подобни явления е значително по-добра, но не и съвършена. При силни радиационни бури астронавтите на Международната космическа станция трябва да търсят специално защитени зони.

