Отчетоха ръст в електропотреблението във Варна по време на празниците

Енерго-Про отчита увеличение в потреблението на електроенергия на територията на Североизточна България по време на коледните и новогодишните празници през 2025–2026 г. в сравнение с предходния празничен сезон 2024–2025 г., показват обобщените данни на електроразпределителното дружество.

В дните от 24 до 26 декември 2025 г. клиентите на Енерго-Про са консумирали близо 66 000 мегаватчаса електроенергия, което представлява увеличение от около 9% спрямо същия период на 2024 г., когато потреблението е било малко над 60 000 мегаватчаса.

Най-високо дневно потребление през коледните празници на 2025 г. е отчетено на 24 декември, което съответства на традиционната тенденция за повишена консумация в навечерието на празника.

През периода 31 декември 2025 г. – 4 януари 2026 г. общото количество потребена електроенергия възлиза на 110 509 мегаватчаса, което е с около 6% повече спрямо отчетените 104 182 мегаватчаса за новогодишните празници в периода 31 декември 2024 г. – 4 януари 2025 г.

Както и в предходни години, по-високо потребление е регистрирано в последния ден на годината – 31 декември, в сравнение с първите дни на новата година.

Основен фактор за отчетения ръст в потреблението на електроенергия са по-ниските среднодневни температури по време на празничните периоди. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) среднодневните температури през коледните и новогодишните празници 2025–2026 г. са били с няколко градуса по-ниски в сравнение със същите периоди на 2024–2025 г., което е довело до по-интензивно използване на електроенергия за отопление.

Най-осезаемо увеличение в потреблението на електроенергия по време на празниците е отчетено в област Варна, където по-ниските температури и по-високата консумация са оказали най-силно влияние върху общото натоварване на мрежата.

