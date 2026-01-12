Отчетоха средствата от кампанията "Аз съм "Спартак"

Снимка: ФК "Спартак"

Ръководството на "соколите" отчете колко са средствата, които бяха набрани от кампанията "Аз съм Спартак" и за какво са изразходвани. Това стана на среща с привържениците на отбора, която се проведе вчера - 11 януари.

На тази среща председателят на УС Алекс Илиев и административният директор Стефани Пешовска представиха отчети не само свързани с кампанията за набиране на средства, но и цялостно с управлението на клуба - всички приходи и разходи, надлежно придружени от платежни документи.

Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211,882 лв. са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева, съобщават от клуба.

Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.

"Благодарим на всички привърженици на "Спартак" Варна, които активно се включиха в кампанията! Вашата активност в кампаниите на Спартак и присъствието Ви на трибуните са от изключителна важност за клуба. Напомняме, че административният офис на "Спартак" винаги е отворен за всеки заинтересован привърженик към дейността на клуба", допълват още от ръководството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!