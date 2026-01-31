Отделението по Детска хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна затваря в края на март?

Снимка: МБАЛ „Св. Анна“

Екипът на отделението по Детска хирургия на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна напуска. Това потвърди за Радио Варна ръководителят д-р Румен Христов. Най-вероятно крайният период на работа на отделението ще бъде началото на март, освен ако директорът на болницата не намери друг вариант за запазването му.

В отделението медиците се грижат за бебета и деца от 0 до 18 г от областите Варна, Добрич, Шумен, Русе, Разград, Търговище, Разград... Там се извършват целия обем хирургически интервенции при вродени и придобити заболявания на белия дроб и храносмилателната система.

По информация на източник на Радио Варна лекарите специалисти и специализанти отиват да работят в бургаски здравни заведения. Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" спря работа и миналия януари. Тогава неговият ръководител д-р Румен Христов каза, че причината е липсата на достатъчно кадри за 24-часовия режим на работа.

„Работим на минимум, двама лекари и двама специализанти, които не могат да дават самостоятелни дежурства. Трябват ни още четирима лекари. Медицинските сестри в отделението са три, а са необходими шест. Аз лично съм 30 дни в месеца на разположение, за миналата година съм имал един ден отпуск“, каза точно преди година д-р Христов.

