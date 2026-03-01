Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна спира работа от днес

Снимка: МБАЛ "Св. Анна"

Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ във Варна прекратява от днес дейността си, съобщиха от лечебното заведение.

Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Главната мотивация на лекарите да напуснат са условията на работа. Те са заявили, че започват работа в частно лечебно заведение в Бургас.

Ръководството на „Св. Анна“ е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в града е уведомила Спешната помощ и всички лечебни заведения за съдействие и пренасочване на нуждаещите се пациенти, посочва Радио Варна. От здравната инспекция обясниха, че университетската болница „Св. Марина“ разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешни и планови детски операции. Това е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение.

