Отец Иван: Въобще няма кой да ми казва какво и как да ям и колко да работя

Отец Иван се е споминал от кардиологични усложнения в столичната Окръжна болница „Св. Анна“ на 80 години. Това разкри пред „Телеграф“ отец Григорий, синът на славния свещеник. До последно баща му не е мислил за болното си сърце, а само как с още нещо да помогне на хората в основания от него приют и дом за сираци в Нови хан, както и за бедните хора, за които закупи къщи и ниви в няколко села.

Кардиология

„Спомина се в отделението по кардиология. Той имаше стентове, задъхваше се заради многото килограми и възрастта. Имаше си и други болежки като диабет, но не спазваше никаква диета, колкото и да му казвахме аз и докторите. Той си имаше мнение по въпроса и казваше „въобще няма кой да ми казва какво и как да ям и колко да работя“, описа откровено Григорий как духовникът се е осланял изяло на милостта на Бога.

Всъщност само петилетка по-рано след поредната здравословна криза отец Иван коментира пред „Телеграф“ следното: „Искат да ми оперират сърцето, но вече ми е късно за такива приключения. Карам 75 години, като ми турят една пълна упойка, може и да не се събудя повече. Колкото е рекъл Господ, толкова ще живея“

