Отец Кирил Попов: Нека да благославяме, а не проклинаме, да се обръщаме винаги с добро

кадър: Bulgaria ON AIR

Времето, в което живеем, е динамично и изпълнено с много стресови ситуации, но не това е Божията благословия. Божията благословия са на хората човешките радости - ние с тях трябва да живеем. Трябва да имаме старание да се издигаме духовно. Това каза отец Кирил Попов в предаването "Денят ON AIR".

Той подчерта, че просветата е много важна.

"Просветата е в основата на християнството. Христос затова е дошъл на Земята, за да ни просвети", подчерта отецът пред Bulgaria ON AIR.

Духовникът ни призовава да благославяме, а не проклинаме, да се обръщаме винаги с добро и "както казва Христос - да обичаме и своите врагове".

На 17 декември отец Кирил представя авторски галаконцерт в Софийската опера от 19:00 часа с участието на седем хора в първата част, а във втората - с фрагменти от "Рилският пустинник".

