Отхвърлиха ветото на президента върху промени в Изборния кодекс
Снимка: Булфото
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс (ИК), свързани основно с ограничаването до 20 на секциите в дипломатическите и консулски представителства в страните извън Европейския съюз (ЕС).
Законопроектът за промени в Изборния кодекс отново на второ четене подкрепиха 11 депутати, осем бяха против и един се въздържа, посочва БНТ. Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.
Президентът Илияна Йотова наложи вето върху текстовете на 11 февруари с мотива, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.
