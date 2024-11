Отиде си Барбара Бардфорд

Кадър Ютуб

На 91 г. почина известната писателката на бестселъри Барбара Тейлър Брадфорд, съобщи Би Би Си.

Издъхнала е на 24 ноември в дома си, заобиколена от любимите си хора.

Погребението ще бъде в тесен кръг в Ню Йорк, където Брадфорд живее от 60 г., предаде БТВ.

Сред най-популярните ѝ романи е „Изключителна жена“ (A Woman of Substance), публикуван през 1979 г.

От бестселъра са продадени 30 млн. копия, има и телевизионна адаптация, която е сред най-гледаните по Channel 4.

Творческото наследство на Барбара Тейлър Брадфорд включва около четиридесет романа, достигнали до над 91 млн. читатели по целия свят.

Сред другите ѝ популярни творби са „Писмо от непознат“ и „Тайната на Ема Харт“.

Последната ѝ творба – The Wonder of It All, излезе през 2023 година.

Барбара Тейлър е родена на 10 май 1933 г. Йоркшир, Англия. Единствено дете е. „Майка ми насилствено ме хранеше с книги“, споделя писателката.

Барбара публикува първия си разказ на 10-годишна възраст в детско списание. Още 16-годишна започва работа в „Йоркшир Ивнинг Пост“. След няколко месеца като машинописка е назначена като младши репортер в новинарския отдел.

През 1961 г. Барбара среща и се омъжва за телевизионния продуцент Робърт Брадфорд и се мести да живее в Ню Йорк, САЩ.

Налага се като един от водещите лайфстайл журналисти. След няколко неуспешни опита, през 1976 г. подписва договор за дебютния си роман – „Изключителна жена“.

