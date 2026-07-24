Отиде си Константин Темелков от Нова телевизия

Пиксабей

На 54 години почина Константин Темелков, работещ като видеоредактор в Нова телевизия. Той е получил инфаркт тази нощ в дома си в София, съобщава struma.bg.

Неочакваната смърт на Темелков е потресла близките му, приятели и колеги от медийната среда. Той е бил познат като човек със златно сърце, истински демократ, верен приятел и добросъвестен професионалист.

През годините е работил в няколко телевизионни проекта — преди да се присъедини към Нова телевизия, той е бил част от екипа на телевизия „Пирин сот“ в Благоевград и телевизия „Родина“.

Редактор "Екип на Петел",

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