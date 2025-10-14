Отиде си без време Мария Данчева - главен мениджър на Christian of Roma

Кадър Фб

Дългогодишният главен мениджър на Christian of Roma – Мария Данчева, си е отишла от този свят, съобщават от компанията.

“С огромна болка и дълбока тъга се сбогуваме с нашата скъпа колежка, приятел и дългогодишен главен мениджър на Christian of Roma – Мария Данчева.



Коварна болест я отне твърде рано. Бореше се смело, с достойнство и тишина, без да се оплаква. До последно беше с нас – работеше, създаваше, вдъхновяваше”, пишат от екипа на Christian of Roma на официалната си страница във Фейсбук.

Те допълват, че са приемали Мария като нещо повече от колега – като сърцето и двигателя на компанията.

“Идеите ѝ, енергията ѝ, отдадеността ѝ – това беше силата, която ни водеше напред. Умееше да бъде справедлива, но и съпричастна. Помагаше на всеки, вярваше в каузите си, защитаваше ги до край. Обичаха я стилистите, търговските представители, колегите в офиса и склада – всички.

Днес скланяме глава пред паметта ѝ – с респект, с признателност, с обич.

Мария остави трайна следа, която никога няма да бъде заличена. Остава в историята на Christian of Roma, но най-вече – в сърцата ни.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Съболезнования към семейството и близките”, скърбят от екипа на Christian of Roma

