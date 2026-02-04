Отиде си д-р Боян Първанов, главен асистент в МУ-Варна

Снимка: МУ-Варна

Нa 37-годишна възраст си отиде д-р Боян Димитров Първанов, главен асистент в Катедрата по анатомия и клетъчна биология в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна. Това съобщават от вуза.

Боян Първанов е роден във Варна. Завършва Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри (2007 г.), Медицински университет – София със специалност „Дентална медицина" (2014 г.), Медицински университет – Варна със специалност „Медицина“ (2022 г.) и Медицински университет - Варна със специалност “Здравен мениджмънт“ (2020 г.). През февруари 2015 г. е избран за редовен асистент към катедра „Анатомия и клетъчна биология" при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна. Придобива специалност „Анатомия, хистология и цитология" през 2019 г. В периода 2016-2018 г. практикува дентална медицина в департамент „Deux-Sèvres" – Франция.

През 2024 г. получава Образователна и научна степен „Доктор" след успешна защита на дисертационен труд на тема: „Локализация и характеристика на прогениторни клетки по време на пренаталното развитие на зъб при човек“. От същата година е избран на академична длъжност „Главен асистент" в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на МУ-Варна.

Д-р Първанов публикува в областта на механизмите на дентално развитие, анатомия и история на медицината. Превежда от старофренски първи том на „Хирургът-зъболекар“ от Пиер Фошар (2019 г.). Участнике в редица научни конгреси в България и чужбина. Владее английски и френски език. Член е на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българското анатомично дружество.

Поклонението ще се състои в петък - 6 февруари, от 11.30 ч. в църквата „Света Петка“. Погребението ще бъде от 12.30 ч. на „Централни варненски гробища“.

