Отиде си д-р Цанко Мичев - уважаван акушер-гинеколог и дългогодишен лекар във Варна

На 26 декември 2025 г., на 84-годишна възраст след кратко боледуване, почина д-р Цанко Мичев – уважаван акушер-гинеколог и дългогодишен лекар във Варна, съобщиха негови близки, предаде Морето.нет.



Д-р Мичев е роден на 14 май 1941 г. в град Лозница, област Разград. Завършва медицина през 1968 г. във Висшия медицински институт във Варна, а през 1979 г. придобива специалност по акушерство и гинекология.



В периода 1984–1994 г. той е главен лекар на АГ болницата (СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“) във Варна, а след това до пенсионирането си ръководи отделението по оперативна гинекология. През дългогодишната си професионална кариера д-р Мичев е помогнал за раждането на хиляди деца и е донесъл радост и надежда на много семейства.



Поклонението пред паметта му ще се състои на 28 декември 2025 г. от 15:30 часа в храм „Св. Петка“ във Варна.



Поклон пред светлата му памет.

