Отиде си един от най-добрите български адвокати

Пловдивската адвокатура се сбогува с известен свой колега. Само на 49 години неочаквано на 21.10.2025 г. почина пловдивският адвокат Евгени Атанасов. В последното десетилетие юристът беше един от най-добрите експерти по етажна собственост в България, предаде Пловдив 24.



Развила се бързо коварна болест е причината за внезапната гибел на младият правист.



Колегите му от пловдивската адвокатура, начело с председателя ѝ адвокат Пламен Бонев, в петък на 24.10.2025 г., го изпратиха по вечния му път в църквата на карловското село Войнягово. На поклонението присъстваше и дългогодишният му партньор адвокат Милко Тонев, с когото деляха една кантора, както и много други негови колеги и приятели.

