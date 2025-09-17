Отиде си голяма българска диригентка и преподавател

Бургас изгуби дългогодишната диригентка и преподавателка по солфеж и музикално-теоретични дисциплини и дирижиране в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ Тодорка Бинева. През своя професионален път тя е дирижирала и хор „Родна песен“.

По този повод кметът на Бургас Димитър Николов изказва съболезнования към всички, които са имали честта да я познават и работят с нея.

„Изказвам своите най-дълбоки съболезнования към близките, приятелите и колегите на Тодорка Бинева по повод нейната кончина. Тя беше дългогодишна преподавателка по солфеж и утвърден диригент, оставила светла диря в културния и духовен живот на нашия град.

С всеотдайността си към музиката, с обичта към учениците и с огромния си професионализъм тя възпита поколения млади таланти и вдъхнови обичта им към изкуството. Нейният принос ще остане завинаги в сърцата на всички, които имаха щастието да се учат от нея и да бъдат част от нейните музикални творения.

Поклон пред светлата ѝ памет!“.

