Отиде си голяма личност в българския спорт

Пиксабей

На 91 години почина Светослав Батов – майстор на спорта и заслужил треньор по спортна гимнастика. Като старши треньор на националния отбор той постигна изключителни успехи, сред които 13 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и от световни купи, предаде БНР.

Под негово ръководство българският отбор се утвърждава в световния елит, като два пъти се класира на пето място на Олимпийски игри и на четвърто място на световното първенство през 1987 г.

Светослав Батов е и почетен международен съдия на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), като оставя след себе си трайна следа в развитието на българската и световната гимнастика.

Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още от ученическите си години се запалва по гимнастиката. През 1950 г. започва да тренира в железничарското физкултурно дружество „Локомотив“ София. Завършва ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „Гимнастика“.

Работи като треньор по гимнастика в ДФС „Септември“ и „Левски“ София, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика към Софийския район. От 1968 г. е част от Българската федерация по гимнастика като държавен треньор, треньор на младежкия национален отбор и старши треньор на националния олимпийски отбор. Бил е и първи заместник-председател на Федерацията.

Притежава званията „Майстор на спорта“ и „Заслужил треньор“. В периода 1976–1987 г., като старши треньор на националния мъжки отбор, реализира значителни успехи както в отборните, така и в индивидуалните състезания, като националният отбор печели 17 медала от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи. Под негово ръководство българските гимнастици са постоянно сред световния елит, два пъти заемат пето място на Олимпийски игри и четвърто на световни първенства.

През 1985 г., на конгрес на Европейския съюз по гимнастика, е избран за член на Мъжкия технически комитет. Два от четирите мандата е вицепрезидент на Мъжкия технически комитет. Удостоен е със званието почетен член на Европейския съюз по гимнастика и е награден със златен медал за заслуги към развитието на европейската гимнастика от Международната федерация по гимнастика.

Светослав Батов е почетен международен съдия, като е съдийствал на пет Олимпиади, над 10 световни и 10 европейски първенства, както и на други международни състезания, включително европейски и световни купи. Награждаван е със златни медали за заслуги към развитието на спортната гимнастика в България от БСФС и два пъти е отличен с високия държавен орден „Червено знаме на труда“ за успехите на олимпийските игри.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!