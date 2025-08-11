Отиде си известен български лекар
Пиксабей
Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен
Почина известен сливенски лекар. Тъжната новина съобщи в социалните мрежи кметът Стефан Радев. Той написа: Напуснал ни е д-р Веселин Събев.
Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен, които будят дълбоки респект и уважение! Съболезнования на близките му! Поклон!
