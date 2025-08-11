Отиде си известен български лекар

Пиксабей

Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен

Почина известен сливенски лекар. Тъжната новина съобщи в социалните мрежи кметът Стефан Радев. Той написа: Напуснал ни е д-р Веселин Събев.

Дългогодишен специалист в ендокринологията, едно от имената в медицината в Сливен, които будят дълбоки респект и уважение! Съболезнования на близките му! Поклон!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!