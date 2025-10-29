Отиде си легенда на българския волейбол

Пиксабей

Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на "Дунав"

Русенската волейболна общност е в скръб. Почина Румен Балтаджиев – един от най-изявените волейболни деятели в града, съобщиха от Волейболен клуб "Дунав" Русе.

"Напусна ни един от най-изявените волейболни деятели в нашия град – Румен Балтаджиев! Един от най-добрите русенски разпределители, дългогодишен състезател и треньор!", написаха от клуба във Facebook, пише Дунав мост

Балтаджиев е оставил дълбока следа в русенския волейбол като играч и треньор. Като разпределител той е бил сред най-добрите, които Русе е давал на българския волейбол. След края на състезателната си кариера той продължи да работи като треньор, предавайки опита и знанията си на младите волейболисти.

"Поклон пред светлата му памет!", завършва съобщението на ВК "Дунав" Русе.

Волейболен клуб "Дунав" е един от най-традиционните спортни клубове в Русе. Мъжкият отбор участва в Републиканското първенство по волейбол за първи път през 1945 година. През последните години клубът се състезава в Суперлигата, като през сезон 2023/2024 стана шампион на НВЛ Висша лига без нито една загуба

