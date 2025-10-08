Отиде си легенда на балканското кино

Пиксабей

Балканското кино осиротя. Отиде си легендарен кинотворец, създал едни от най-гледаните филми на Балканите.

Рано сутринта на 8 октомври, на 93 години, от този свят си е отишъл Здравко Шотра. С неговото име е свързан обичаният от българите филм "Зона Замфирова", пише Телеграф.

Освен с плеада незабравими киноленти, името му се свързва и с това на първата социалистическа Мис - Никица Маринович, която през далечната 1966 година очарова Лондон като "Мис Югославия", като става първа подгласничка на Мис Свят 1966 - индийката Реита Фариа.

Италианският режисьор Роберто Роселини й предлагал роля в свой филм, но Никица не се чувства готова за Холивуд.

Мис Свят 1966, Никица е русата вдясно

За нещастие, след като му ражда син, след няколко години - през 1980 година любовта им приключва. Красавицата изпада в депресия, в последните години от живота си живее в самота и безпаричие. През 2008 година отново се появява на порвите страници - този път поради трагедията със смъртта ѝ.

Красавицата изпива смъртоносна доза хапчета за сън. Не оставя прощална бележка или съобщение. Отива си на 61 години.

Кой е той

Шотра е прочут сценарист и кинорежисьор, роден на 13 февруари 1933 в село Кожице, близо до Столац (днешна Босна и Херцеговина ), в кралство Югославия, в етническо сръбско семейство, като седмо дете на Мара и Джордже Шотра.

Като малко дете заедно със семейството си се премества в Косово точно преди избухването на Втората световна война. Там израства.

Шотра завършва Факултета по драматични изкуства на Университета по изкуствата в Белград със специалност филмова режисура. Започва професионалната си кариера в ТВ Белград , където работи от самото ѝ създаване.

Филмът му „Зона Замфирова“ (2002) е гледан от рекордните 1,2 милиона души само в Сърбия. Двойно повече са го гледали навсякъде из Балканския полуостров, включително и в България.

Режисирал е няколко телевизионни мини-сериала по романи на Мир-Джам : Ranjeni orao , Ivkova slava, Greh njene majke, Santa Maria della Salute, Boj na Kosovu и много други.

Кариерата на Шотра обхваща над 120 филма и телевизионни сериала.

