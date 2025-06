Отиде си легендарен диджей

Пиксабей

Легендата на Nightcrawlers Джон Рийд почина на 61-годишна възраст.

Роденият в Глазгоу продуцент, диджей и вокалист Рийд, има успешна кариера като автор на песни, като е съавтор на хита на Тина Търнър от 1999 г. „When the Heartache Is Over“, песни за Род Стюарт и сингъл за Westlife (Unbreakable), оглавил британските класации.

Джон е работил и със Саймън Коуел и Иън Ливайн по Whenever You Need Someone (Bad Boys Inc), както и по песните на Eternal, Gemini и Клеър Ричардс за My Heart Is Heading Home (This Christmas ).

Неговият огромен хит от 90-те години с песента „Push The Feeling On“ на Nightcrawlers по-късно е ремиксиран от ъндърграунд изпълнителите JCA и Rosabot и отново влиза в американската танцова класация, този път достигайки номер 1.

Оттогава е получил други успешни ремикси с участието на хора като Big Narstie и се е превърнал в клубна класика, което прави името му синоним на денс музиката от 90-те.

Шотландската вокалистка на TFX Мери Киани, която сега живее в Австралия и беше сгодена за Джон в продължение на девет години, сподели със своите последователи за смъртта му: „Тази сутрин чух, че първата ми любов Джон Рийд почина внезапно.“

