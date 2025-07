Отиде си легендарна поп певица

Пиксабей

Кони Франсис, една от най-големите поп звезди на 50-те и 60-те години, е починала на 87-годишна възраст, предаде Ню Йорк Таймс.

Новината беше потвърдена от дългогодишния ѝ приятел и президент на Concetta Records, Рон Робъртс, в публикация във Facebook, която беше споделена и от официалната страница на Франсис, предаде бТВ.

„С дълбока тъга и огромна мъка ви съобщавам за кончината на моя скъп приятел Кони Франсис,“ написа Робъртс.

Певицата наскоро беше приета в болница заради „силни болки“, но на 4 юли публикува, че се чувства по-добре. Подробности за причините за смъртта не бяха оповестени.

Световно известна с хитове като Stupid Cupid, Who’s Sorry Now и Where the Boys Are, Франсис стана първата жена, достигнала номер 1 в Billboard Hot 100 през 1960 г. с песента Everybody’s Somebody’s Fool.

С времето продаде над 200 милиона плочи по света и се превърна в икона на американската поп музика.

През 2024 г. песента ѝ Pretty Little Baby преживя неочакван ренесанс, след като стана вирусна в TikTok и натрупа над 30 милиона стрийма. Франсис реагира емоционално на новата вълна от почитатели, като дори се присъедини към платформата с видео, в което благодари за подкрепата.

Родена като Кони Франконеро на 12 декември 1937 г. в Нюарк, Ню Джърси, тя започва с участия по конкурси и телевизионни предавания, преди да се преименува на Франсис по съвет на продуценти. След неуспешен старт в MGM Records, пробивът ѝ идва през 1957 г. с „The Majesty of Love“, но истинският ѝ успех идва година по-късно, когато изпълнението на „Who’s Sorry Now“ в шоуто на Дик Кларк я превръща в сензация.

През следващите години Франсис си партнира със създателите на хитове Нийл Седака и Хауърд Грийнфилд, а песните ѝ „Lipstick on Your Collar“, „My Happiness“, „Frankie“ и „Among My Souvenirs“ оглавяват класациите. Издава и успешни албуми с италиански, немски, испански, идиш и други чуждоезични песни, превръщайки се в международен феномен. Хитът ѝ на немски – „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ – достига номер 1 в Западна Германия, а музиката ѝ се слуша дори в Съветския съюз и Югославия.

През 60-те интересът към нея в САЩ започва да спада заради възхода на рок музиката, но Франсис продължава да се изявява по целия свят. В края на десетилетието напуска MGM, а през 70-те преживява сериозен личен и професионален срив. След изнасилване в хотел в Ню Йорк, за което получава обезщетение от 2,5 милиона долара, тя изпада в депресия, губи гласа си след операция и дълго време отсъства от сцената.

Връща се за кратко през 80-те, но загубата на брат ѝ, убит от мафията, я принуждава отново да се оттегли. През 1984 г. публикува бестселъра „Who’s Sorry Now?“ — автобиография за своите изпитания. В следващите години продължава да записва и изнася концерти, най-вече в Лас Вегас. Последната ѝ автобиография — Among My Souvenirs — излиза през 2017 г., а през 2018 г. официално се оттегля от сцената.

Франсис е била омъжена четири пъти и е имала връзка със звездата Боби Дерън. По време на третия си брак с ресторантьора Джоузеф Гарзили осиновява син на име Джоуи, който е и единственият ѝ наследник. От 2003 г. до смъртта му през 2022 г. е във връзка с Тони Ферети.

Кони Франсис остава в историята като една от първите истински международни поп звезди — глас, който озвучава няколко поколения и надживява времето.

