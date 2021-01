Отиде си легендата Колин Бел

снимка: Bert Verhoeff (ANEFO), Уикипедия

Отиде си голям футболист. Той беше любимец на мнозина.

На 74 години почина една от иконите на "Манчестър Сити" Колин Бел. Смъртта му не е свързана с коронавируса.

Прякорът на Бел бе Кралят на Кипакс, или трибуната на която стои агитката на отбора. Играл е само в три отбора през кариерата си "Бърнли", "Сити" и "Сан Хосе Ъткуейкс" в САЩ.

Шампион на англия за 1968 г., носител за купата за 1969 г., на суперкупата през 1968 и 1972 г, на купата на лигата за 1970 г. и победител в турнира за КНК за 1970 г.

Изиграл е над 400 мача за "Сити". За Англия има 48 срещи, включително и на световното през 1970 г.

Носител на Most Excellent Order of the British Empire или MBE, която носи титлата сър.

Една от трибуните на новия стадион на "Сити" носи неговото име.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg