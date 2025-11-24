Отиде си на 24 ноември само на 46 години, идол на милиони по света, но никой не познаваше истинското му лице

Кадър Уикипедия,

Преди тридесет и четири години светът загуби една от най-емблематичните фигури в историята на рок музиката – Фреди Меркюри . Но тези, които го познаваха лично, настояват, че легендарният фронтмен на Queen не е бил нищо подобно на човека, когото милионите му фенове са виждали.

Според „Мирър“ , барабанистът на групата, Роджър Тейлър, отбелязва в мемоарите си, че публичният имидж на Меркюри е просто роля, която той майсторски играе пред арената и камерите. „В реалния живот никой не познаваше Фреди“, спомня си музикантът.

Продуцентът Райнхолд Мак, който е работил по албумите на Queen през 80-те години на миналия век и по соловия албум на Меркюри „Mr. Bad Guy“, се е съгласил. Той каза, че зад гръмкия имидж на рок иконоборец се крие неочаквано чувствителен и скромен човек: „Звучи странно, но той беше невероятно срамежлив.“

Не всички негови колеги обаче си спомняли фронтмена с еднаква умиление. Първият мениджър на Queen, Норман Шефилд, описал как характерът на Меркюри се променил заедно с нарастващата му популярност. Той разказал, че докато групата бързо се изкачвала в класациите, Фреди поискал повече – включително скъпо пиано, за да работи по хитове. Когато той отказал, той отговорил, според мениджъра, с фраза, която по-късно се превърнала в легендарния припев: „Искам всичко. Искам го сега.“



Въпреки противоречивия си характер, Меркюри винаги настояваше, че Queen не е само той и „другите“. Той искаше групата да бъде възприемана като едно цяло, с всичките четирима равноправни и независими членове. Фотографът Мик Рок, който помогна за оформянето на ранния имидж на Queen, нарече Фреди многостранна личност, която малцина наистина видяха:

„Имаше поне три страни в характера на Фреди. Имаше неговото минало, истинският Фреди и Меркюри.“

Припомняме, че Фреди Меркюри почина на 24 ноември 1991 г. от усложнения, причинени от СПИН, като остави след себе си наследство, което продължава да влияе на поколения музиканти и фенове по целия свят.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!